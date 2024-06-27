США звинуватили росіянина у кібератаках на держструктури України перед вторгненням. За інформацію про нього пропонують $10 мільйонів

Журі присяжних у штаті Меріленд заочно висунуло обвинувачення 22-річному росіянину Аміну Стігалу в кібератаках на урядові установи України та її союзників.

Про це повідомляє Мінʼюст США.

Згідно з судовими документами, Стігал вступив у змову з російською військовою розвідкою за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Вони атакували сайти українських МЗС, Міносвіти, Міністерства аграрної політики, Міненерго, Рахункової палати, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших установ.

Компʼютери в цих відомствах заразили шкідливим ПЗ під назвою WhisperGate, яке видавало себе за програму-вимагача. Насправді ж воно призначалось для повного знищення всіх даних на компʼютерах.

Також зловмисники викрали конфіденційні дані, в тому числі медичні картки пацієнтів, і виставили їх на продаж.

На деяких зламаних сайтах хакери розмістили оголошення: «Українці! Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте найгіршого. Це за ваше минуле, теперішнє і майбутнє».

А у серпні 2022 року зловмисники також атакували транспортну інфраструктуру центральноєвропейської країни, яка підтримувала Україну. Про яку саме країну мова, у Мінʼюсті США не уточнили.

Стігалу загрожує до пʼяти років позбавлення волі. За інформацію про його місцезнаходження оголошено нагороду в розмірі $10 мільйонів.