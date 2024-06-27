Оригінальна ілюстрація до першого видання «Гаррі Поттера» стала найдорожчим в історії лотом, повʼязаним з поттеріаною

Оригінальну акварельну ілюстрацію до першого видання книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» продали на аукціоні Sothebyʼs в США за $1,9 мільйона. Вона стала найдорожчим в історії лотом, повʼязаним з серією про хлопчика, що вижив.

Про це пише BBC.

Вперше її виставили на аукціон у 2001 році, ще до завершення серії книг, за 85 750 фунтів стерлінгів (близько $108 тисяч за поточним курсом).

Очікувалося, що робота буде продана за суму від $400 тисяч до $600 тисяч, що, за словами представників Sothebyʼs, було найвищою передпродажною оцінкою для робіт, повʼязаних з Гаррі Поттером.

Чотиристоронні торги пройшли 26 червня й тривали майже 10 хвилин. Імʼя покупця не розголошується.

Автор ілюстрації — англійський художник Томас Тейлор, йому було лише 23 роки у 1997 році, коли він створив культовий образ Гаррі Поттера, що стоїть перед Гоґвортським експресом. Ця робота була його першим замовленням. Згодом він проілюстрував ще сотні книг і навіть почав сам писати книги для дітей.

Картина була виконана концентрованими акварельними фарбами з контурами чорним олівцем і зайняла у нього два дні.

Тейлор, який виріс в Уельсі, був одним з перших, хто прочитав рукопис оригінальної книги про Гаррі Поттера.