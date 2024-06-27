Космічний телескоп «Хаббл» показав карликову галактику за 11 мільйонів світлових років від Землі

На новому зображенні космічний телескоп «Хаббл» показує компактну карликову галактику NGC 5253.
Про це повідомило Європейське космічне агентство.
Карликова галактика розташована на відстані 19 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Центавр.
Яскравий центр галактики заповнений зірками, більшість з яких видніються як яскраво-сині точки. Є деякі зоряні скупчення, які виглядають більш яскраво й насичено в оточенні великої кількості зір.
За ядром галактики NGC 5253 можна побачити хмари газу та пилу, які мають рожевий відтінок.
Нове зображення телескоп «Хаббл» зробив за допомогою каналу високої роздільної здатності (HRC) удосконаленої камери для оглядів (ACS). Цю камеру використовують для широкого огляду далеких і слабких галактик.