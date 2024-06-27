У Болівії відбулася спроба військового перевороту — екскомандувача армії затримали

Болівійська поліція заарештувала лідера спроби військового перевороту — екскомандувача армії Болівії генерала Хуана Хосе Суньїгу — через кілька годин після того, як військові штурмували президентський палац у столиці країни Ла-Пасі.

Про це пишуть BBC, Washington Post та Guardian.

Військові на кілька годин захопили контроль над центральною площею в Ла-Пасі, де розташовані урядові будівлі. Броньована машина штурмувала ворота однієї з будівель. Військовий лідер повстанців генерал Хуан Хосе Суньїга заявив, що хоче «перебудувати демократію» і змінити уряд.

Екскомандувача заарештували, коли він виходив з військового командного центру. У коментарі журналістам на місці Суньїга сказав, що президент Болівії Луїс Арсе доручив йому ввести війська. Генерала тепер підозрюють у тероризмі та збройному повстанні. Після його затримання військові відступили з площі.

Президент Луїс Арсе засудив спробу державного перевороту і закликав болівійців «організуватися та мобілізуватися... на користь демократії». Ці слова викликали резонанс у суспільстві, тому на підтримку уряду на вулиці вийшли продемократичні демонстранти.

Новий головнокомандувач армії Хосе Вілсон Санчес Веласкес виступив на державному телебаченні разом з Арсе і наказував військам повернутися в казарми.

Генерала Хуана Хосе Суньїгу нещодавно звільнили після того, як він у виступі на телебаченні заявив, що заарештує впливового колишнього президента Ево Моралеса, якщо той знову балотуватиметься на посаду наступного року.