Президент Зеленський підписав закон, який прирівнює електронний проїзний квиток до паперового

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав закон № 5705 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті».

Цей закон передбачає запровадження електронного квитка поруч із паперовим. Закон стосується як перевезень автомобільним транспортом, наприклад автобусом, так і міським електричним транспортом, тобто трамваєм і тролейбусом.

За законом електронний квиток стає офіційним документом для перевезення пасажирів і багажу. Крім того, метою закону є створити умови для належної роботи автоматизованої системи оплати проїзду в міському транспорті.

Водночас розробники законопроєкту вважають, що органи місцевого самоврядування можуть не забажати запроваджувати автоматизовану систему обліку оплати проїзду через необхідні витрати на придбання серверного обладнання і створення програмного забезпечення для цього. З огляду на це місцевій владі за її зверненням можуть надати доступ до такого сервісу (програмного забезпечення) на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще в січні 2022 року, у другому – 5 червня 2024 року.