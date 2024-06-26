Google відключає у Chrome «безкінечну» стрічку результатів пошуку

Компанія Google повертає стару модель видачі результатів пошуку в браузері Chrome. «Безкінечну» стрічку вимикають і повертають розбиття результатів пошуку на окремі сторінки.

Про це сайту Search Engine Land повідомив представник Google.

Компанія почала впроваджувати «безкінечне» прокручування, без перемикань між сторінками (1, 2, 3 і так далі), у жовтні 2021 року. Спочатку оновлення запустили на смартфонах, а у 2022 році воно зʼявилося у десктопній версії браузера. У вівторок, 25 червня, традиційний інтерфейс повернули десктопній версії. У мобільній версії його повернуть у найближчі місяці.

Зміни дозволять Google Chrome швидше показувати результати пошуку за більшою кількістю запитів і не підтягнути інформації, якої користувач не шукав.