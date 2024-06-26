Засудженого до 5 років вʼязниці митрополита УПЦ МП Іонафана передали Росії

Намісника Тульчинської єпархії у Вінницькій області митрополита УПЦ МП Іонафана передали Росії — його звільнили від кримінальної відповідальності у звʼязку з «обміном».

Адвокат Іонафана Ігор Чудовський повідомив «Главкому», що відбування покарання для «хворого на серце» митрополита було тотожно смертній карі, тому його захист зробив «усе можливе, щоб полегшити долю літньої хворої людини та військовослужбовців ЗСУ, які перебували в полоні».

Чудовський додав, що Іонафан планує оскаржити свій вирок у Верховному суді України.

Видання «Главком» з посиланням на джерела, дотичні до обміну, пише, що митрополита обміняли 22 червня на кордоні з Білоруссю. За нього російська сторона віддала кількох військовополонених. Саме Росія була ініціатором звільнення Іонафана.

Передачу Іонафана підтвердила Російська православна церква. 22 червня на сайті РПЦ зʼявилась новина, що митрополит УПЦ МП зустрічався з патріархом Кирилом.