Як Андрій Єрмак просував у світі Саміт миру. Огляд матеріалів іноземних медіа 25 червня

Видання Time опублікувало велику історію про голову Офісу президента України Андрія Єрмака, точніше про те, як він працював над організацією найбільшого дипломатичного заходу України з початку повномасштабного вторгнення росіян, що мав би обʼєднати світ довкола мирного врегулювання війни на її умовах. Автор тексту ― Саймон Шустер, відомий, зокрема, статтями про Володимира Зеленського на початку повномасштабного вторгнення і після невдалого, як пише видання, контрнаступу влітку 2023-го. Шустер згадує, як спілкувався з Єрмаком у листопаді 2022 року, невдовзі після дня народження помічника президента. Тоді в кабінеті Єрмака в ОП ще були повітряні кульки, найбільша ― у вигляді снаряду. А на столі лежав один з подарунків ― керамічний череп, розмальований силуетом палаючого Кремля. «Ось це і є наша мета», ― напівжартома сказав тоді Єрмак.

Тоді він мав підстави для оптимізму: українська армія наступала, щойно завершивши Харківську і Херсонську операції, успішність яких вразила світ. Тодішній голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі саме тоді порадив домовлятися з Росією ― коли Україна могла виторгувати вигідніші умови, однак його слова викликали обурення. Керівництво України, зокрема Володимир Зеленський, очікували, що далі війна піде за приблизно тією ж траєкторією, пише Шустер.

І тоді, і згодом Єрмак займався дипломатією. Він брав участь у переговорах про обмін військовополонених, а під кінець 2022-го його команда вже почала продумувати концепцію майбутніх глобальних переговорів щодо миру в Україні. «Ми хотіли, щоб присутні були представники взагалі всіх держав [окрім Росії], ― каже він виданню. ― Що більше країн буде представлено, то менше залишатиметься в росіян шансів сказати, що світ не погоджується з пропозиціями України». За цією логікою в Швейцарії опинились, наприклад, представники Республіки Кабо-Верде.

На підготовчі до саміту міжнародні зустрічі справді приїздили представники багатьох країн. На ту, що відбулась у другій половині 2023-го, навіть прибули представники Китаю ― однієї з найважливіших для майбутнього миру країн. Однак, як і в будь-якій війні, пише Шустер, дипломатія залежить від подій на фронті. Через складну ситуацію в українській армії рівень репрезентативності саміту виявився набагато нижчим, ніж планувалось. Хоча кроки України були відчайдушними ― наприклад, аби саміт відвідав представник Саудівської Аравії, незадовго до його початку королівство відвідав Володимир Зеленський. Деякі країни, зокрема не надто впливові, заманювали можливістю побути в одній компанії із впливовими політиками Заходу і, можливо, вирішити щось важливе для себе.

Місце посадки вертольотів у швейцарському Біргенштоку, де проходив захід, було неподалік від ферми. Сідаючи, політики могли побачити купу лайна на її подвірʼї. «Як символічно, ― сказав один з представників американської делегації. ― Тут ще доведеться розгрести чимало лайна».

Єрмак від самого початку називав саміт успіхом. Утім, президент Чехії Петр Павел, один із найбільш дієвих союзників України, був значно менш оптимістичним щодо результатів війни. На саміті він сказав, що ЗСУ навряд чи зможуть відвоювати захоплені росіянами землі, тож Україні доведеться терпіти їхню окупацію, а світ десятиріччями символічно її засуджуватиме. Наступний саміт ― його планують на цей рік і, можливо, за участі Росії ― дасть відповідь на запитання, наскільки песимізм Павла виправданий, підсумовує Time.

Це лише частина огляду. Огляд дискусії про те, чи виправдані удари українських дронів по російських НПЗ, доступний для всіх, хто підтримує нас на Patreon!