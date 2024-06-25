Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади глави Вінницької обласної військової адміністрації.

У вівторок, 25 червня, Кабінет міністрів погодив звільнення Борзова з посади. Сам Борзов написав у соцмережах, що вимушено йде з посади через стан здоровʼя.

«Вінничанни гідно пройшли цей шлях. Дякую кожному мешканцю області за це. Дякую команді, президенту. Вимушено йду з посади через стан здоровʼя. Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч», — написав він.

Борзов займав посаду голови ОВА з червня 2020 року. Хто його замінить — наразі невідомо.