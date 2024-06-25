США хочуть дозволити відправку своїх військових підрядників до України для обслуговування американської зброї та техніки

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається скасувати фактичну заборону на відправку американських військових підрядників до України, щоб допомогти в ремонті та обслуговуванні наданих Штатами зброї та техніки.

Про це CNN повідомили чотири американські чиновники, знайомі з цим питанням.

Над таким рішенням досі працюють представники Адміністрації президента США, воно ще не отримало остаточного схвалення від Байдена.

Після схвалення президента ця зміна, ймовірно, набуде чинності вже цього року і дозволить Пентагону укладати контракти з американськими компаніями на роботу в Україні — вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Компанії, які братимуть участь у тендерах Пентагону, повинні будуть розробити надійні механізми зменшення загроз для своїх співробітників в Україні.

У США сподіваються, що присутність американських військових підрядників в Україні значно пришвидшить технічне обслуговування і ремонт наданої Штатами зброї.

Останні два роки Байден категорично забороняв безпосередню участь США в російсько-українській війні. Ця політика, зокрема, до певного часу забороняла удари по території Росії американською зброєю, а також не дозволяла присутність військових підрядників та інструкторів зі США в Україні.

Як наслідок надану Штатами військову техніку, що зазнала значних пошкоджень під час бойових дій, довелося вивозити на ремонт у Польщу, Румунію чи інші країни НАТО , а це вимагає часу. Є угода, яка дозволяє американським військовим допомогти українцям з обслуговуванням техніки та зброї, але лише через відеодзвінки або захищений від прослуховування телефон. Водночас безпосередньо зі зброєю і технікою в Україні американські військові підрядники поки що працювати не можуть.