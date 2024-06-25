Новим генсеком Ради Європи став експрезидент Швейцарії Ален Берсе

Генеральним секретарем Ради Європи наступні пʼять років буде колишній президент Швейцарії Ален Берсе. У другому турі голосування на літній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі за нього віддали 114 голосів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Загалом опрацювали 246 бюлетенів, один з яких визнали недійсним.

Колишній міністр Естонії Індрек Саар набрав 85 голосів, а єврокомісар із питань юстиції бельгієць Дідьє Рейндерс із 46 голосами вдруге зазнав поразки на виборах президента Ради Європи — у 2019 році він програв на виборах хорватці Марії Пейчинович-Бурич.

Для участі в цьогорічних виборах Рейндерс брав офіційну відпустку в Європейській комісії. Пейчинович-Бурич вирішила не йти на другий термін, на який мала право за правилами організації.

У першому турі голосування швейцарець також був фаворитом і заручився підтримкою 92 національних делегатів у Парламентській асамблеї. Саар отримав 79 голосів, а Рейндерс — 70. Але через те, що жоден з кандидатів не набрав абсолютної більшості — тобто 121 голос, необхідний для перемоги в першому турі, вирішили провести другий тур, де необхідна відносна більшість голосів.

Новий голова почне виконувати обовʼязки з 18 вересня.

Що таке Рада Європи

Рада Європи (не плутати з Радою Європейського Союзу) — міжнародна організація 46 держав у європейському просторі.

Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян. Україна приєдналася до Ради Європи 9 листопада 1995 року, ставши 37-м членом організації.

Рада Європи розглядає питання, що мають важливе значення для її членів, зокрема питання запобігання злочинності, зловживання наркотиками, охорони довкілля, біоетики та міграції. Рада Європи розробила понад 160 міжнародних договорів, угод і конвенцій, які замінили буквально десятки тисяч двосторонніх договорів між різними європейськими державами.

Одним із найбільших успіхів Ради є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка слугує основою для Європейського суду з прав людини.

Штаб-квартира Ради Європи розташована у Страсбурзі на французько-німецькому кордоні.

16 березня 2022 року Росію виключили з Ради Європи.