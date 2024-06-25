Помер Шифті Шеллшок — вокаліст групи Crazy Town і автор пісні “Butterfly”

Американський співак Сет Бінзер, більш відомий під псевдонімом Шифті Шеллшок, помер у віці 49 років.

Про це повідомляється на сайті Департаменту судово-медичної експертизи Лос-Анджелесу.

Напередодні співака знайшли мертвим у власному домі. Про причину смерті не повідомляють.

Бінзер — фронтмен та один із засновників реп-рок гурту Crazy Town. Він заснував його разом із Бретом (Епіком) Мазуром у Каліфорнії в 1999 році.

Crazy Town здобув широку популярність після виходу пісні “Butterfly” у 2001 році. Бінзер — один з композиторів і авторів тексту. У композиції використано фрагмент пісні Red Hot Chili Peppers 1989 року “Pretty Little Ditty”. Після виходу пісня очолила американський хіт-парад Billboard Hot 100, а також чарти у деяких інших країнах, зокрема в Австрії, Данії та Норвегії.

У 2002 році гурт розпався, але оголосив про воззʼєднання у 2007-му, після чого гастролював із невеликими концертами.

Сет Бінзер боровся з наркозалежністю. Він знімався в реаліті-шоу «Рехаб для селебріті» та «Будинок тверезості».