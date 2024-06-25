Міноборони України не бачить підстав продовжувати для військовозобовʼязаних термін оновлення даних до 150 днів

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив в ефірі телемарафону, що наразі немає підстав для збільшення термінів оновлення даних для військовозобовʼязаних у Територіальних центрах комплектування (ТЦК) з 60 до 150 днів, як це пропонується законопроєктом № 11305.

«Наразі кінцевим терміном оновлення своїх даних залишається 16 липня — згідно з чинним законодавством. Консультації та дискусії з цього приводу тривають, утім, наразі ми не бачимо підстав для того, щоб цей термін продовжувати до 150 днів, адже є застосунок «Резерв+», в якому можна оновити свої дані протягом кількох хвилин», — сказав речник.

Про що йдеться?

У вівторок, 25 червня, народні депутати від фракції «Європейська солідарність» Володимир Арʼєв та Олексій Гончаренко, які є співавторами законопроєкту № 11305, повідомили, що Міністерство оборони підтримало їхній законопроєкт, який пропонує збільшити терміни оновлення даних у ТЦК ще на 3 місяці.

Арʼєв у Facebook опублікував скриншот документу від 24 червня, який підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим. У кінці документу сказано, що проєкт закону підтримується. Гончаренко ж закликав колег-депутатів Верховної Ради якомога скоріше розглянути законопроєкт у сесійний залі.

Видання «Українська правда» пізніше опублікувала документ Міноборони від 25 червня, підписаний міністром Умєровим. У ньому сказано, що відомство не підтримує законопроєкт, а документ від 24 червня, який постив Арʼєв, просить не залишити без розгляду.