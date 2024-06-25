Новини

ЄСПЛ визнав порушення Росією прав людини у Криму

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення в першій міждержавній справі «Україна проти Росії (щодо Криму)». Суд визнав, що Росія систематично порушувала права людини в окупованому Криму.

Про це йдеться в рішенні суду.

Як зазначає уповноважена Мінʼюсту в справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, суд одностайно підтвердив порушення Росією низки статей Європейської конвенції про захист прав людини.

Серед російських порушень зокрема:

  • зникнення людей та відсутність їх ефективного розслідування (порушення ст. 2 Конвенції);
  • жорстоке поводження та незаконні затримання (ст. 2 та 5);
  • незаконне поширення російського законодавства, через що кримські суди не можуть вважатися законними (ст. 6);
  • примусова зміна українського громадянства на російське (ст. 8);
  • систематичні масові обшуки (ст. 8);
  • примусове переміщення на територію РФ засуджених (ст. 8);
  • напади та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обшуки та конфіскації майна (ст. 9);
  • закриття неросійських медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів (ст. 10);
  • заборона мирних зібрань та протестів, напади і переслідування їх організаторів (ст. 11);
  • експропріація приватного майна (ст. 1 Першого протоколу Конвенції);
  • закриття українських та кримськотатарських класів (ст. 2 Першого протоколу);
  • порушення права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;
  • дискримінація кримських татар;
  • порушення прав політичних в’язнів, неможливість їх повернення в Україну та жорстоке поводження з ними на території окупованого Криму та РФ.

Сокоренко наголосила, що це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини в Криму.