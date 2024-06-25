Володимир Зеленський продовжив санкції проти Фірташа, Фукса і низки російських олігархів

Президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти 390 російських олігархів та інших людей, що повʼязані з Росією. Серед підсанкційних бізнесменів є Дмитро Фірташ, Павло Фукс та Олег Дерипаска. Ці обмеження вперше запровадили в червні 2021 року.

Про це йдеться в указі № 376/2024 на сайті Офісу президента.

Міністерство закордонних справ України тепер має повідомити партнерам про ці санкції, аби вони також запровадили аналогічні.

Санкції продовжили на 5 та 10 років, вони передбачають:

блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань (лише Фірташ);

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (далі лише для Фірташа: анулювання спеціального дозволу на користування надрами № 3640, зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3735);

заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

повну заборону заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

заборону передання технологій, прав на обʼєкти права інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення (лише Фірташ);

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом, як-от заборона виплати дивідендів або інших платежів, повʼязаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені (лише Фірташ).

Крім цього, санкції наклали й на ті підприємства, які безпосередньо афілійовані у військово-промисловий комплекс Росії, який використовує титан саме у військовій сфері. У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.