Людині вперше вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів. Як це працює

У Великій Британії підлітку вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів. Він став першою у світі людиною, якій провели таку операцію, пише The Guardian.

Операція відбулася у жовтні 2023 року, коли дитині було 12 років. Втручання тривало близько восьми годин, і як показує відстеження — стан хлопця покращується.

Нейростимулятор Picostim розробила британська компанія Amber Therapeutics.

В Орана Ноулсона у три роки розвинувся синдром Леннокса-Гасто — важка форма резистентної до лікування епілепсії. У хлопця також є аутизм і розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ).

На день у дитини могло траплятися до сотні епілептичних нападів, він втрачав свідомість та переставав дихати, що вимагало екстреного медичного втручання.

Під час операції підлітку вживили два електроди — пристрій розміром 3,5 см і товщиною 0,6 см встановили в простір у черепі, де попередньо видалили кістку. Як тільки хлопець прийшов до тями, пристрій увімкнули, і він почав створювати постійну мʼяку електричну стимуляцію мозку, яка блокує або перериває аномальні сигнали, що спричиняють епілептичні напади. Це дозволяє на 80% зменшити кількість нападів.

Через сім місяців після операції мати підлітка повідомила, що він більше не має нападів удень, а нічні стали коротшими і менш серйозними. Оран почав вчитись їздити верхи.

Нейростимулятор Picostim, що належить компанії Amber Therapeutics, також використовують для лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона.