Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей. Це наслідки семи останніх атак на енергетику

Внаслідок семи останніх російських атак на енергетику Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей — половину всього енерговиробництва країни. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, готуючись до цієї та наступної зими, Україна мусить невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. На думку Кудрицького, розосередження невеликих електростанцій зробить українську енергосистему більш стійкою до російських атак.

«На жаль, нам доводиться мати справу з реаліями, які полягають у тому, що атаки, ймовірно, триватимуть. І ми повинні бути готовими, ми маємо відновити якомога більшу частину генерації до зими. Ми повинні просити додаткову ППО для захисту того, що ми відновлюємо. Але також ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися — якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз. Треба починати прямо зараз», — зазначив він.

Коротко про генерацію електрики

В Україні понад 50% електроенергії генерують АЕС, а в зимові періоди високого споживання ця цифра може становити 70%.

Водночас теплові й гідроелектростанції забезпечують додаткові електричні потужності. Вони необхідні, оскільки їх можна відносно швидко нарощувати для покриття короткострокового зростання споживання.

Без цих додаткових потужностей в енергосистемі виникає дисбаланс і дефіцит.

Прогнозується, що планові відключення триватимуть з перервами все літо, оскільки атомні електростанції проходять планове технічне обслуговування, а споживання електрики зростає через спеку та роботу кондиціонерів.