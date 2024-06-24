На Буковині чоловік напав на працівника ТЦК і намагався задушити його паском безпеки

В Чернівецькій області чоловік після невдалої спроби перетнути кордон напав на працівників ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецького ТЦК.

Чоловіка затримали, коли він намагався незаконно перетнути кордон, і передали військовослужбовцям ТЦК та СП.

У затриманого уточнювали дані. Він був на задньому сидінні службового автомобіля, коли раптом напав на військовослужбовців, зокрема спробував задушити водія паском безпеки. Працівники викликали слідчих.

«Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі», — повідомили в ТЦК, не уточнюючи, про яке саме відео йдеться.

Зазначається, що військові, які отримали травми, стали до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення та проходили службу в десантно-штурмових військах. Втім, через стан здоровʼя їх перевели до ТЦК.