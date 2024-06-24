У Рівному приватизували майно науково-дослідного інституту землеустрою

Фонд державного майна провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу Рівненського науково-дослідного та проєктного інституту землеустрою. Ця офісна будівля розташована в центрі міста на вулиці Симона Петлюри, 37.

Переможцем торгів серед 17 учасників стала консалтингова компанія «Профземінвест», свідчать дані Prozorro.Продажі. Ціна від початку аукціону зросла в понад 18 разів — з 3,5 млн грн до 65 млн грн.

До складу комплексу входять девʼять одиниць нерухомого майна: виробничий корпус площею понад 1 800 м², адміністративні приміщення площею більш ніж 1 400 м² та гараж площею майже 85 м², а також 15 одиниць транспорту, обладнання, офісна й побутова техніка, меблі.

Підприємство не має заборгованості за зарплатою та перед бюджетом.

Фірма, що придбала комплекс, належить Миколі Котнюку — голові правління Асоціації бурштинового бізнесу України. Також він є власником низки компаній, серед яких ТОВ «Український бурштин», цегельний завод «Полісся», кредитні спілки «Рівненщина» і «Захід-Капітал» тощо.