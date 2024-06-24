Сестру короля Британії Чарльза III принцесу Анну шпиталізували з травмами і струсом мозку

Молодша сестра короля Великої Британії Чарльза III принцеса Анна отримала незначні травми та струс мозку після інциденту напередодні ввечері у власному маєтку Гаткомб Парк у графстві Глостершир.

Про це повідомили в Букінгемському палаці.

Як пише британське інформагентство Sky News, інцидент міг бути повʼязаний із тим, що принцеса захоплюється верховою їздою. Її міг ударити кінь.

Принцеса Анна на церемонії Trooping the Colour 15 червня 2024 року

На місце інциденту одразу викликали екстрені служби і 73-річну принцесу, олімпійську призерку з кінного спорту, госпіталізували до лікарні Саутмід у англійському місті Брістолі, де вона, ймовірно, залишиться до кінця цього тижня.

«Короля проінформували, і він разом зі всією королівською родиною надсилає принцесі найщиріші слова любові та найкращі побажання якнайшвидшого одужання», — написали в Букінгемському палаці.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доєднався до королівської сімʼї, побажавши принцесі швидкого одужання.