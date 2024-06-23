У Греції через пуск феєрверків зайнялася масштабна лісова пожежа. Затримали 13 людей

У Греції заарештували 13 громадян, які могли бути причетними до масштабної лісової пожежі на туристичному острові Ідра, який лежить на південь від Афін.

Як пише ВВС, затримані були пасажирами яхти, які для розваги запустили феєрверк. Цей вчинок призвів до того, що на Ідрі загорівся єдиний сосновий ліс — вогонь охопив майже всю територію лісу.

Рятувальникам вдалося взяти під контроль ситуацію, однак це було досить складно, адже до місця займання їм довелося діставатися морем. До гасіння залучили гелікоптери, які скидали воду з повітря.

«Ми обурені тим, що деякі люди так безвідповідально кидають феєрверки в сосновий ліс», — відреагував на подію мер Гіоргос Кукудакіс. Затримані ж очікують на рішення прокуратури. Їм можуть вручити підозри та судити.