Телескоп «Джеймс Вебб» показав туманність Змія

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» продемонстрував зображення туманності Змія, розташованої на відстані всього 1 300 світлових років від Земля. Це порівняно коротка відстань за масштабами Всесвіту.
Про це пише NASA.
Туманність віком від одного до двох мільйонів років — це дім для особливо щільного скупчення новоутворених зірок, які видніються в центрі зображення. Деякі із цих зірок колись досягнуть маси нашого Сонця.
Нове зображення туманності вперше показало астрономам групу протозоряних потоків. Вони утворюються, коли струмені газу, що викидаються з новонароджених зірок, на високих швидкостях стикаються з навколишнім газом і пилом. Потоки нахилені в один бік. Це видно у верхньому лівому куті.
Раніше астрономи тільки припускали, що коли хмари руйнуються, утворюючи зірки, протозоряні потоки матимуть один напрямок, а тепер вони змогли це побачити на реальному прикладі.