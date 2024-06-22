В Іспанії викрили угруповання, яке змушувало українок займатись проституцією

В Іспанії затримали пʼятьох чоловіків, які займалися торгівлею жінками для подальшої сексуальної експлуатації. Здебільшого жертвами були українки. Наразі вдалось ідентифікувати 14 постраждалих жінок, серед них були також білоруски.

За даними Європолу, заарештовані чоловіки мали громадянство трьох країн — Іспанії (1), Росії (2) та України (2).

Злочинна група діяла з 2020 року, вони вербували жертв переважно через соціальні мережі, представляючись менеджерами з працевлаштування — обіцяли роботу в готельно-ресторанній сфері.

Після того як жінки погоджувалися, їх експлуатували в одному із закладів з надання секс-послуг в іспанському місті Альмерія.

Європол каже, що зловмисники обирали жертв за національною ознакою і привозили до Іспанії за туристичними візами.

«Опинившись в Іспанії, вони отримували інструктаж щодо того, як подати заяву про надання тимчасового захисту у звʼязку з війною Росії проти України», — йдеться в повідомленні.

Згодом жінки отримували дозвіл на проживання в Іспанії та пільги для отримання дозволу на роботу. Утім, їх обманювали — жінки не отримували жодного трудового договору, натомість їх змушували займатися проституцією.

Угруповання отримувало «величезні незаконні прибутки» від експлуатації великої кількості жінок. Жертв розміщували у трьох будинках, наданих керівником нічного клубу.