«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на пікові дати червня

«Укрзалізниця» призначила кілька додаткових потягів між Києвом і Львовом, а також — Коломиєю, Львовом і Раховом.

На 22, 28 і 30 червня зі столиці до гір прямуватиме додатковий поїзд № 191/192 Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва о 08:18, прибуватиме до Львова о 14:59 і дозволяє зручно дістатись далі гір, адже має узгоджену пересадку всього у 23 хвилини на додатково призначений поїзд № 816/815 Львів — Рахів.

Поїзд № 816/815 Львів — Рахів вирушатиме зі Львова по пʼятницях, суботах і неділях о 15:22 та прибуватиме до Рахова о 21:19. Зворотно поїзд № 816/815 Рахів — Львів відправлятиметься з Рахова з 22 червня по суботах і неділях о 3:48 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Зі Львова поїзд № 192/191 Львів — Київ відправлятиметься 22, 28 та 30 червня о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:40.

Також відтепер по пʼятницях курсуватиме поїзд № 815 Коломия — Львів. Він вирушатиме з Коломиї о 06:30 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Поїзд № 816/815 проходитиме в обох напрямках через Ясіню, Лазещину, Ворохту, Татарів-Буковель, Яремчу, Надвірну, Івано-Франківськ та інші туристичні міста.

Квитки на поїзди доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.