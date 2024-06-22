Росіяни навчились швидше руйнувати міста. Огляд матеріалів іноземних медіа 21 червня

Окупантам знадобилося близько року, щоб стерти з лиця землі Бахмут. Там вони вперше застосували КАБи. Кілька місяців вистачило для знищення Авдіївки роком пізніше. На руйнування Вовчанська й Часового Яру, за словами українських військових, у росіян пішли лічені тижні. Інформагентство Associated Press намагалось розібратись, чому так виходить. Відповідь ― у активному використанні КАБів, а також розширенні мережі аеродромів. Наприклад, зараз росіяни завершують будівництво чергового аеродрому в Бєлгородській області ― за 100 кілометрів від українського кордону. Активних військових летовищ на такій відстані ― щонайменше вісім, пише інформагентство.

Як наслідок, по самому лише Харкову росіяни випускали КАБи вже близько 50 разів від початку року. Одна з недавно запущених таких бомб містила в собі іноземні деталі й дату виробництва у травні поточного року. Це означає, що росіяни активно ввозять товари подвійного призначення, пише інформагенція.

Загалом лише у травні росіяни використали понад три тисячі КАБів. Найбільш ефективний спосіб протидіяти цьому ― знищувати не запущені бомби, а літаки й аеродроми. Це не усуне проблему КАБів як таку, але знизить кількість бойових вильотів росіян. Із посиланням на українську сторону AP припускає, що дозвіл бити західною зброєю по російській території ― найкращий інструмент для протидії КАБам, який українська влада мала з початку повномасштабної війни. Тому є надія, що кількість обстрілів спаде ― якщо ЗСУ матимуть достатньо засобів для ураження військових цілей на російській території, підсумовує медіа.

Це лише частина огляду. Резюме інших матеріалів іноземних медіа про російсько-українську війну доступні для всіх, хто підтримує нас на Patreon!