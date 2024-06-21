Електронне посвідчення ветерана може повністю замінити паперове. Уряд ухвалив рішення

Кабінет міністрів підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в «Дії».
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Паперове посвідчення ветерани отримуватимуть за бажанням. Рішення уряду ще має підтримати Верховна Рада.
Посвідчення в «Дії» можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Тож, як вважають у Мінцифри, після ухвалення змін зменшиться кількість підроблених чи застарілих паперових документів.
- Посвідчення ветерана зʼявилось у «Дії» ще на початку червня. Документ поширюється на учасників бойових дій і війни, людей з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції гідності, а також на членів сімей загиблого ветерана війни або загиблого захисника/захисниці.