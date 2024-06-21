Reuters: Amazon хоче додати до свого голосового помічника Alexa діалоговий ШІ

Amazon планує суттєве оновлення свого голосового помічника Alexa, щоб включити в нього розмовний генеративний ШІ.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Проєкт, відомий усередині компанії як Banyan, стане першим капітальним оновленням голосового помічника з моменту його представлення у 2014 році разом з лінійкою динаміків Echo. Оновлений помічник буде називатись Remarkable Alexa.

Amazon планує завершити підготовку нової версії свого голосового помічника до серпня, оскільки генеральний директор Енді Яссі особисто зацікавлений у відродженні Alexa. У квітневому листі акціонерам Яссі пообіцяв їм «розумнішу і здібнішу Alexa», не вказавши додаткових подробиць.

Деякі співробітники Amazon, які працювали над проєктом, кажуть, що Banyan є «відчайдушною спробою» пожвавити сервіс, який так і не приніс прибутку і був захоплений зненацька зростанням конкуруючих продуктів генеративного штучного інтелекту за останні 18 місяців.

За доступ до Remarkable Alexa людям доведеться платити принаймні $5 на місяць, сказали джерела. За їхніми словами, Amazon також розглядав ціну приблизно $10 на місяць.

Доступ до Alexa здійснюється в основному через телевізори Amazon та колонки Echo. Amazon очікує, що завдяки вбудованому ШІ клієнти Alexa будуть запитувати у неї поради щодо покупок, аналогічно текстовому сервісу на своєму веб-сайті, відомому як Rufus.