SpaceX почала продавати мініверсії Starlink

Американська компанія SpaceX запустила Starlink Mini — компактнішу версію терміналів супутникового звʼязку Starlink.

Про це повідомив гендиректор компанії, американський мільярдер Ілон Маск.

«Цей продукт змінить світ», — заявив Маск на X, зазначивши, що для налаштування мінітарілки знадобилося менш ніж п’ять хвилин.

Новий портативний Starlink Mini розміром з ноутбук має вбудований маршрутизатор Wi-Fi, на відміну від стандартних терміналів з окремим роутером. Компактні тарілки мають розміри 298,5 мм х 259 мм х 38,5 мм, важать 1,1 кілограма і майже вдвічі менші та легші за стандартні Starlink. У набір мінітарілки також входять 15-метровий зарядний кабель і підставка. Starlink Mini має рейтинг IP67, що означає, що він захищений від пилу та дощу, зокрема переносить і короткі занурення у воду.

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Попри те, що Starlink Mini споживає менше енергії за інші термінали Starlink, він досі може забезпечити швидкість інтернету в понад 100 Мбіт/с.

Starlink Mini з джерелом живлення постійного струму поживає в середньому лише 20-40 Вт порівняно з 33-62 Вт, які беруть на себе стандартний термінал з окремим маршрутизатором Wi-Fi, що живиться змінним струмом. Це означає, що мінітарілку можна заряджати протягом двох-трьох годин від акумулятора на зразок Anker Prime з ємністю 27 650 міліампер-год (99,54 Вт-год).

Придбати Starlink Mini поки що можна лише за запрошеннями на ранній доступ до продукту, які компанія надіслала своїм давнім клієнтам.

Ціна Starlink Mini наразі становить $599, тобто на $100 дорожчі за стандартні термінали. Деякі клієнти вже обурилися ціною, оскільки в понеділок, 17 червня, ще до запуску нової розробки Space X, Ілон Маск повідомив, що мінітарілки коштуватимуть вдвічі менше за стандартні, які коштують $499. Очікується, що ціну на компактні термінали скоро знижуватимуть.

«Наша мета — знизити ціну на комплект Starlink Mini, зокрема для тих користувачів по всьому світу, які не мають доступу до інтернету з економічних чи технічних причин. Але в регіонах із високим рівнем використання, де Starlink Mini створює додаткове навантаження на супутникову мережу, ми пропонуємо комплект Starlink Mini за ціною $599», — написали в SpaceX.

У США підписка на Starlink Mini є доповненням до вже наявних тарифних планів за — принаймні поки що. Підключити тарифний план компактної тарілки коштує додаткових $30 на місяць. Це дає користувачам Starlink Mini до 50 ГБ мобільного звʼязку щомісяця, за долар можна придбати більше.

Хоча Starlink Mini є новим для США, він уже доступний у Колумбії, Сальвадорі, Гватемалі та Панамі, де його можна придбати за окремими планами Mini Service або Mobile — Regional Service. У цих країнах немає обмежень на передачу даних чи швидкість для використання Mini, водночас під час руху чи в океані використовувати компактний термінал не вийде. У SpaceX кажуть, що незабаром Starlink Mini розшириться на більше ринків.