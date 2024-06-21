У США заборонять продаж програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» через загрозу нацбезпеці

У США заборонять продаж антивірусного програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» через імовірний вплив російського уряду.

Про це повідомила міністр торгівлі США Джина Раймондо, передають Reuters і The Washington Post.

З 20 липня 2024 року «Лабораторія Касперського» не зможе укладати нові угоди в США, а з 29 вересня — надавати оновлення клієнтам.

Рішення ухвалили після ретельного розслідування. Продукти «Лабораторії Касперського» довго містили «загрозу національній безпеці» — ще у 2017 році США заборонили федеральним агентствам використовувати ці продукти через загрозу російського шпигунства.

«Росія показала, що вона здатна, і навіть більше — збирається використовувати російські компанії, такі як «Касперський», для збору і використання особистої інформації американців», — сказала Раймондо.

Влада США занепокоєна, що продукти «Лабораторії Касперського» можуть викрадати конфіденційну інформацію з американських компʼютерів або встановлювати шкідливе програмне забезпечення, яке не даватиме встановити важливі оновлення системи й посилить загрозу хакерських атак. Серед клієнтів «Касперського» — працівники критичної інфраструктури США, а також федеральні та місцеві органи влади, пише Reuters із посиланням на джерело.

«Лабораторія Касперського» заперечила звинувачення Міністерства торгівлі США. У компанії вважають, що рішення ухвалили не через комплексну оцінку продуктів «Касперського», а через «поточну геополітичну ситуацію і теоретичні хвилювання». «Касперський» додає, що його діяльність не загрожує національній безпеці США і що компанія спробує зберегти свою діяльність у країні.