Суперечки в Німеччині щодо виплат і пільг для українських біженців. Огляд матеріалів іноземних медіа 20 червня

Одразу кілька матеріалів на тему грошових виплат і економічних пільг для біженців з України вийшли в Німеччині. Тема стала актуальною з кількох причин. По-перше, німецький уряд встановив виплати вищі, ніж цього вимагає Єврокомісія ― допомога українцям там не найвища в Європі, однак вища, ніж у більшості інших країн. По-друге, оскільки війна досі не завершилася, чимало українців залишаються в Німеччині. Ситуація з виплатами затягнулась, і це спричинило критику з боку німецьких політиків ― зокрема, з правлячого альянсу партій ХДС/ХСС. Часом на нібито привілейоване становище українців скаржаться німці ― зокрема, звучали скарги на те, що через українців нібито стало складніше записатись до лікаря і орендувати житло. Газета WirschaftsWoche, провідне економічне видання країни, спростовує тезу щодо лікарів. Справді, часом записатися до лікаря в Німеччині стало складніше ― але до українців це не має стосунку, пише видання. Це має стосунок до реформи, яку уряд почав втілювати якраз у 2022 році. Річ у тім, що лікарі нерідко давали некваліфіковані поради ― тому було змінено правила атестації медиків, і лікарів тимчасово поменшало. Це зміниться, однак поки що відчутні незручності.

Про виплати ж українцям довгий експлейнер випустило видання Tagesschau. Його суть у тому, що запроваджені 2022 року норми можуть бути не настільки ефективними зараз ― наприклад, не спонукати українців шукати в Німеччині роботу. Але сам факт надання допомоги ― важливий елемент юридичної та гуманістичної бази ЄС, тому зовсім без пільг і виплат українці не залишаться. Однак їхній обсяг може скоротитися, пише видання.