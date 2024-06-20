У Британії заарештували офіцера охорони премʼєр-міністра Ріші Сунака. Підозрюють, що він поставив гроші на дату виборів у країні

У Великій Британії відсторонили від виконання обовʼязків, а згодом і заарештували поліцейського, який працював у групі охорони британського прем’єр-міністра Ріші Сунака. Його звинувачують у тому, що він робив ставки на час проведення дострокових виборів у Британії ще до офіційного оголошення дати.

Про це повідомляє CNN.

Очікувалося, що вибори проведуть восені. Проте Сунак несподівано — навіть для більшості парламентарів своєї Консервативної партії — оголосив, що натомість голосування пройде 4 липня.

У поліції розповіли, що 14 червня Комісія з азартних ігор звернулася до правоохоронців із проханням розслідувати ставку на дату виборів, зроблену поліцейським з охорони Сунака.

Комісії видався підозрілим той факт, що людина, яка поставила гроші на те, що вибори пройдуть в липні, ще до офіційного оголошення дати, працювала в близькому оточенні премʼєра.

Офіцера заарештували в понеділок «за підозрою в неналежній поведінці на державній посаді», повідомив напередодні речник столичної поліції. Констебля усунули від виконання обовʼязків, а його справу передали до Управління професійних стандартів.

Сам факт ставки не вважається незаконним. Звинувачують офіцера саме в перевищенні службових повноважень і неправомірному використанні інсайдерської інформації, що є нелегальним не лише для укладення фінансових угод, але й в азартних іграх.

Офіцери особистої охорони завжди перебувають поряд з членами уряду та королівської родини і тому можуть чути інформацію не для розголошення.

Арештували офіцера за кілька днів після того, як The Guardian повідомило, що близький помічник Сунака — Крейг Вільямс — поставив £100 ($127) на те, що вибори пройдуть у липні, ще до того, як премʼєр публічно оголосив дату. Вільямс вибачився за ставку, сказавши, що «припустився помилкового судження». Однак діяв він, спираючись на інсайдерську інформацію чи ні — сказати відмовився.

Крім того, британські ЗМІ повідомляють, що на розслідування Комісії з азартних ігор наразилася ще й кандидатка від Консервативної партії Лаура Сондерс. BBC повідомило сьогодні, що Сондерс так само підозрюють у тому, що вона зробила ставку на дату проведення виборів.

До того ж, як пишуть британські ЗМІ, вона одружена з керівником передвиборчої кампанії Консервативної партії Тоні Лі, який зараз бере відпустку з роботи — лише за два тижні до голосування.

Скандал зі ставками під час передвиборчої кампанії ще більш підірвав і без того хитку довіру громадськості до правлячої Консервативної партії Британії.

Опозиційна Лейбористська партія заявила, що скандал є лише останнім прикладом кумівства в Консервативній партії, згадавши, як прибуткові державні контракти передавалися людям, пов’язаним з Консервативною партією під час пандемії Covid-19.

Рейтинг Сунака за результатом опитування громадської думки впав приблизно на 20 пунктів. Це також свідчить про те, що опозиційна Лейбористська партія на шляху до перемоги вперше з 2005 року.

Невдала передвиборча кампанія Сунака була ще більше підірвана на початку червня. Він вибачився за те, що покинув церемонію з нагоди 80-тої річниці висадки союзників у Нормандії у Другій світовій війні, щоб відзняти інтерв’ю. Але це його рішення викликало гнів і недовіру серед британців.

Загальні вибори в Британії пройдуть 4 липня. Очікується, що консерватори все-таки зазнають історичної поразки того дня.

Остаточні результати стануть відомі 5 липня, і якщо Сунак дійсно програє вибори, проукраїнський премʼєр залишить посаду того ж дня.