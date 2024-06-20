Instagram запускає трансляції лише для «близьких друзів»

Instagram запускає можливість проводити прямі трансляції лише для «близьких друзів» — це підписники, яких обирає сам користувач. Функція доступна по всьому світу.

Про це пише The Verge.

Соцмережа запустила прямі трансляції ще 2016 року. Дотепер будь-хто міг доєднатися до трансляції та подивитися її, якщо її вели на публічному акаунті. А на закритому акаунті трансляцію могли дивитися всі підписники. Загалом це популярна функція для блогерів і знаменитостей, які спілкуються з шанувальниками на трансляціях.

Instagram

Однак нова функція «Близькі друзі в прямому ефірі» дозволяє користувачам виходити в прямий ефір з трьома іншими людьми одночасно. Завдяки функції користувачі зможуть обирати, хто може бачити їхні трансляції. Розробники думають, що це заохотить людей, які раніше не користувалися цією функцією, спробувати її.

В Instagram кажуть, що функцію можна використовувати, щоб ділитися тим, що у вас на думці, показувати меми, разом робити домашнє завдання або просто спілкуватися. TechCrunch пише, що приватні трансляції показують рух Instagram до більшої приватності на платформі.