У Росії американського солдата засудили майже до 4 років колонії — він вкрав гроші у своєї дівчини

Суд у російському Владивостоці засудив штабного сержанта американської армії Гордона Блека до трьох років і девʼяти місяців колонії загального режиму. Його визнали винним у крадіжці 10 тисяч рублів (близько 4,8 тисячі гривень) та погрозі вбивством його дівчині.

Про це пише російський Інтерфакс.

За версією слідства, на початку травня 34-річний американець Блек посварився зі своєю дівчиною, росіянкою Олександрою Ващук, з якою він жив у її квартирі. Під час сварки Блек схопив жінку за шию, а потім узяв у неї з гаманця 10 тисяч рублів. Гроші, як стверджує слідство, Блек витратив на власні потреби, зокрема на оплату номера в готелі, де його затримали.

Блек заявив, що в день сварки Ващук випила близько половини пляшки горілки і почала поводитися агресивно — нібито ображала його, кинула в нього тарілку і вдарила по обличчю. Він схопив її за шию, але потім відпустив. Блек також стверджує, що коли він почав збирати речі, дівчина намагалася завадити йому, у них почалася бійка, і він ударив її і двічі штовхнув. За його словами, гроші він узяв на те, щоб оплатити готель і піти з дому, де вони жили з Ващук.

Штабний сержант американської армії Гордон Блек у залі російського суду.

Блек не визнав провину в погрозі вбивством, але частково визнав провину в крадіжці. Він каже, що вже наступного дня перевів на картку Ващук викрадені гроші. Однак жінка це заперечила й каже, що не примириться з американцем. Адвокат Блека оскаржить вирок.

Що передувало

Гордона Блека затримали в Росії 2 травня 2024 року. Замість того, щоб повернутися у форт Кавазос, Техас, із Південної Кореї, він полетів до Владивостока через Китай до своєї дівчини. Сержант не просив офіційного дозволу, а Міністерство оборони США не дозволяло йому поїздку до Китаю та Росії на час відпустки.

У Владивостоці Блек відвідав свою дівчину, росіянку Олександру Ващук. Однак на початку травня його затримали за крадіжку особистого майна.

Мати Блека критикувала його дівчину, з якою, за її словами, він познайомився в клубі в Південній Кореї понад рік тому. Мати стверджує, що Гордон сказав їй, що дівчину депортували до Росії з Південної Кореї після того, як вони з Блеком нібито посварилися восени 2023 року.

Держдепартамент США з початку 2024 року щонайменше двічі закликав своїх громадян не їздити в Росію — зокрема, через загрозу затримання.