Зеленський підписав закон про штрафи за домагання в інтернеті й насильство за ознакою статі

Президент Володимир Зеленський 19 червня підписав закон, який посилить протидію насильству за ознакою статі й домашньому насильству.

Про це йдеться в картці документа на сайті парламенту.

Цей документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням Стамбульської конвенції.

В КУпАП зʼявляться три нові статті. Зокрема, ст. 173-6 «Насильство за ознакою статі». Покарання передбачає штраф 1 700—3 400 гривень, громадські роботи (20—40 годин) або виправні роботи (один місяць) з відрахуванням 20% заробітку.

Повторне порушення протягом року — штраф у розмірі 3 400—5 100 гривень, громадські роботи (40—60 годин) або виправні роботи (один—два місяці) з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарешт до 10 діб.

Друга стаття — 173-7 «Сексуальне домагання». Мова про образливі дії сексуального характеру (слова, жести, рухи тіла), а також домагання в інтернеті, наприклад, через повідомлення.

Покарання — штраф від 1 360 до 2 720 гривень, громадські роботи (20—40 годин) або виправні роботи (до одного місяця) з відрахуванням 20% заробітку. Повторне порушення — штраф 2 720—3 400 гривень, громадські роботи (40—60 годин), виправні роботи (один—два місяця) з відрахуванням 20% заробітку або адмінарешт на 15 діб.

Третя стаття — 173-8 — стосується невиконання заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування в разі винесення такого припису. За порушення цієї статті також можуть накладатися штрафи від 170 до 540 гривень або інші санкції аж до адмінарешту на 15 діб.

Крім того, закон вводить окрему норму щодо визначення малолітніх і неповнолітніх потерпілими, якщо вони були присутні при вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі. За це встановлюється адміністративна відповідальність.