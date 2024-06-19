Рада підтримала в першому читанні створення Військової поліції

Верховна Рада прийняла в першому читанні закон № 6569-д про створення Військової поліції.

Про це пишуть нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою, Військова поліція — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектора безпеки і оборони. Її основне призначення — забезпечувати правопорядок і військову дисципліну в Міністерстві оборони, Збройних силах і Державній спеціальній службі транспорту.

Військову поліцію планують створити на основі Військової служби правопорядку — це формування зараз займається забезпеченням правопорядку і військової дисципліни, але в його юрисдикції лише ті справи, які стосуються безпосередньо ЗСУ.

До новоствореного органу перейдуть окремі повноваження ВСП, яка, ймовірно, стане одним із підрозділів Військової поліції. У Міноборони запевняють, що це дозволить досягти сумісності з аналогічними службами країн НАТО.

Загалом діяльність Військової поліції має координувати Кабмін, проте під час дії воєнного стану ці обовʼязки виконує головнокомандувач ЗСУ.

Серед обовʼязків Військової поліції:

підтримання правопорядку серед військових у частинах, на військових обʼєктах і в містечках, у громадських місцях;

патрулювання гарнізонів, прилеглих до них населених пунктів, територій військових містечок і військових обʼєктів;

розшук і затримання військовослужбовців у визначених законом випадках, а також розшук військових, які зникли безвісти;

розшук викраденої або втраченої вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, що перебувають на обліку у військових частинах МОУ, ЗСУ та Держспецслужби транспорту;

охорона держмайна від протиправних посягань у МОУ, ЗСУ та Держспецслужбі транспорту;

контроль за дотриманням правил дорожнього руху під час використання військових транспортних засобів, супроводження колон військового транспорту;

захист життя, здоровʼя, прав і законних інтересів військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Військову поліцію планують комплектувати зі складу ЗСУ. Ці формування не можуть перевищувати 1,5% чисельності Збройних сил.

Центральний та територіальні органи управління Військової поліції можуть комплектуватися держслужбовцями.