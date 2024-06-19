В України все більше засобів, аби зруйнувати Кримський міст. Огляд матеріалів іноземних медіа 18 червня

«Крим ― тотемний, стратегічно необхідний путінський «авіаносець, який неможливо потопити», починає виглядати неготовим до рейсів. Його постачання відбувається через чотири основні артерії. На сході це Кримський автомобільний та залізничний міст і два пороми. На півночі, частково у відповідь на попередні атаки, для перевезення вантажів активно використовується залізнична гілка через Чонгар. Є й звичайні дороги, але вони гірше підходять для перевезення вантажів. Переріжте ці артерії ― і хоча ви не потопите авіаносець, проте залишите його без пального, зброї та харчів для команди», ― так починається стаття колишнього офіцера британських ВМС Тома Шарпа на The Telegraph. Її суть зводиться до переліку засобів, якими Україна може знищити Кримський міст ― і, схоже, їх стає все більше. Це і ракети ATACMS, і Storm Shadow та аналоги, і віднедавна ― новий український морський дрон Stalker V5.

Цей дрон за своїми технічними характеристиками схожий на інший безпілотник ― Magura V5, на рахунку якого вже є кілька потоплених російських кораблів. Вибухівки, щоправда, Stalker містить менше ― 150 кг проти 200 кг, однак і ціна нового дрона також відчутно менша. Якщо одна Magura обходиться в 210 тисяч фунтів стерлінгів, то Stalker ― у 50 тисяч, тобто за ту ж ціну можна використати «за призначенням» 600 кг вибухівки, пише Шарп. «Без креслень моста неможливо сказати, де саме вибух тисячі кілограмів тротилу знесе опору й зруйнує прольоти мосту назавжди. Але з такою ціною можна запускати дрони доти, доки вони не дадуть бажаного ефекту», ― пише автор. Так, росіяни намагаються захистити міст баржами ― але щоб обійти цей примітивний захист, достатньо знайти чи зробити в ньому лишень одну шпарину.

Також ATACMS та Storm Shadow можна бити по залізничних шляхах ― зокрема на Чонгарі. Ремонтувати залізницю простіше, ніж мости, але за регулярності й системності атак використовувати і цей шлях постачання стане недоцільно, припускає Шарп. Так, успіхи в морських і повітряних операціях іще не означають прогресу в наземній війні й не обовʼязково полегшать визволення Криму. Але вони зроблять півострів непотрібним у ролі військової бази ― і вже сама ця мета варта багатьох засобів. Те, що серед них зʼявився відносно дешевий надводний дрон ― чудовий крок уперед, підсумовує автор.

Про зближення Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеньяну пише The New York Times. Напередодні першої за 24 роки поїздки російський диктатор опублікував статтю в головній газеті Північної Кореї ― «Родонг». У ній він похвалив свого колегу по диктаторству Кім Чен Ина за «спротив економічному тиску, провокаціям, шантажу та військовим загрозам з боку США» й подякував за стійку підтримку вторгнення росіян в Україну. Видання зазначає, що Росія ніколи так не потребувала допомоги Північної Кореї, як зараз, оскільки у війні на виснаження саме північнокорейські снаряди, яких росіяни, за даними Південної Кореї, отримали близько 4,5 мільйона, дали окупантам змогу просуватись на фронті. Свою роль зіграли й балістичні ракети від КНДР, хоча багато з них і браковані. Очевидно, що Путін проситиме корейців про зброю знов. У відповідь росіяни зможуть надати північнокорейському режиму технології, що стосуються субмарин та балістичних ракет. Також Москва підтримує Пхеньян у дипломатичній сфері ― наприклад, голосуючи в ООН за потрібні Кім Чен Ину рішення. Зріс і обсяг торгівлі між росіянами та північнокорейцями. У 2023-му він склав $34,4 млн ― у девʼять разів більше, ніж роком раніше.

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