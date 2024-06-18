«Київська політехніка» вперше за понад 30 років обрала нового ректора

У другому турі виборів ректора Київського політехнічного інституту переміг 44-річний проректор Анатолій Мельниченко. Про це повідомляє пресслужба КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Його попередник Михайло Згуровський обіймав посаду ректора понад 30 років (з 1992 року).

Кандидатами на головну посаду за результатами першого туру були проректор з навчальної роботи КПІ Анатолій Мельниченко та проректор з науково-педагогічної роботи КПІ Олексій Жученко. Загалом на крісло ректора вишу претендували пʼять людей.

За даними «Слово і діло», доктор технічних наук Михайло Згуровський у 2022 році був на другому місці за рівнем зарплати серед ректорів двадцяти найпопулярніших ЗВО України.

Тоді ректор офіційно отримав 1,826 млн гривень за рік. Це в середньому 152 тисячі гривень на місяць. Для порівняння, Сергій Квіт у Києво-Могилянській академії у тому ж 2022 році отримував у середньому 36 тисяч гривень на місяць.