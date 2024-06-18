Верховна Рада ухвалила закон про «клуб білого бізнесу». Що він передбачає

Парламент у другому читанні підтримав законопроєкт № 11084 про так званий клуб білого бізнесу, який стосується податкових перевірок.

Про це написав нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 263 депутати. Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

До «клубу білого бізнесу» внесуть підприємця, який відповідає прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищого за середній по галузі рівня заробітної плати. Його бізнесу податкові перевірки не проводитимуть.

Ось такі переваги матимуть платники податків, яких внесуть до «клубу білого бізнесу»:

мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування — 5 календарних днів;

та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування — 5 календарних днів; індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер , з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема дистанційно;

, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема дистанційно; платник податків на свій запит у 5-денний строк має право отримати відомості про наявну в органу контролю податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника, а також консультацію, щоб усунути такі ризики.

Перелік «клубу білого бізнесу» вестиме Державна податкова служба, платники податків отримуватимуть інформацію про те, що потрапили в перелік, через електронний кабінет.