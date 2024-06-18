Рада дозволила місцевим громадам фінансувати Сили оборони України

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9559-д, який дозволяє органам місцевого самоврядування фінансувати підрозділи Сил оборони України. За проголосували 303 депутати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт дає можливість місцевим радам ухвалювати рішення про фінансову й матеріальну підтримку сектора безпеки і оборони в період дії воєнного стану, затверджувати місцеві програми такої підтримки. Однак це не стосується надання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки. Про свої рішення ради мають повідомляти Міністерство оборони.

Також проєкт закон передбачає, що засідання органів місцевого самоврядування можуть проводитися дистанційно. На таких засіданнях можуть розглядати тільки:

невідкладні зміни до місцевого бюджету;

невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

роботи в галузі оборони, зокрема надання фінансової та матеріальної підтримки Силам оборони;

питання усунення з публічного простору символіки російської імперської політики;

процедурні питання.

На дистанційних засіданнях не можуть розглядати розпорядження земельними та природними ресурсами, а також питання, рішення з яких приймається таємним голосуванням.

Водночас законопроєкт врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану. Зокрема, розширює можливості працевлаштування посадовців місцевого самоврядування, які перебувають у простої, тривалих відпустках без збереження заробітної плати.