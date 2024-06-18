Рада дозволила місцевим громадам фінансувати Сили оборони України

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9559-д, який дозволяє органам місцевого самоврядування фінансувати підрозділи Сил оборони України. За проголосували 303 депутати.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроєкт дає можливість місцевим радам ухвалювати рішення про фінансову й матеріальну підтримку сектора безпеки і оборони в період дії воєнного стану, затверджувати місцеві програми такої підтримки. Однак це не стосується надання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки. Про свої рішення ради мають повідомляти Міністерство оборони.
Також проєкт закон передбачає, що засідання органів місцевого самоврядування можуть проводитися дистанційно. На таких засіданнях можуть розглядати тільки:
- невідкладні зміни до місцевого бюджету;
- невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- роботи в галузі оборони, зокрема надання фінансової та матеріальної підтримки Силам оборони;
- питання усунення з публічного простору символіки російської імперської політики;
- процедурні питання.
На дистанційних засіданнях не можуть розглядати розпорядження земельними та природними ресурсами, а також питання, рішення з яких приймається таємним голосуванням.
Водночас законопроєкт врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану. Зокрема, розширює можливості працевлаштування посадовців місцевого самоврядування, які перебувають у простої, тривалих відпустках без збереження заробітної плати.