В американському штаті Меріленд помилували 175 тисяч засуджених за правопорушення, повʼязані з марихуаною

Губернатор американського штату Меріленд Вес Мур заявив, що підписав указ про скасування 175 тисяч судимостей за зберігання і неправомірне вживання канабісу.

Про це він оголосив на пресконференції у столиці Меріленду Аннаполісі. Мур назвав це наймасштабнішим помилуванням на рівні штату в історії США.

Цей крок дозволяє зняти судимості за незначні правопорушення, повʼязані з марихуаною, зі 175 тисяч людей, понад 100 тисяч з яких — жителі Меріленду.

Генеральний прокурор Меріленду Ентоні Браун назвав масове помилування «питанням расової рівності». Він пояснив, що більшість із засуджених — афроамериканці, яких, за його словами, диспропорційно арештовували й притягали до кримінальної відповідальності за правопорушення, повʼязані з марихуаною.

У 2023 році в Меріленді легалізували рекреаційний канабіс, проте вже винесені на той момент вироки за зберігання марихуани та інші дрібні правопорушення не скасовували.

«Оскільки вживання і зберігання каннабісу більше не є незаконним у штаті, жителі Меріленду не повинні продовжувати стикатися з перешкодами при отриманні житла, роботи чи освіти через судимості за поведінку, яка більше не є незаконною», — заявив губернатор.