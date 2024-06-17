YouTube експериментує з нотатками — це дозволить додати контекст до відео

YouTube тестує нову експериментальну функцію, яка дозволить додавати нотатки до відео, щоб вони містили більше контексту.

Про це YouTube розповів виданню TechCrunch.

Експериментальну функцію можна використовувати для того, щоб уточнити, коли пісня призначена для пародії, або зазначити, що це старі кадри, які використовують для ілюстрування нинішніх подій.

Новинка спочатку буде доступна на мобільних пристроях у США англійською мовою в найближчі тижні та місяці. YouTube хоче отримати відгуки користувачів про якість нотаток. Утім, новою функцією запропонують скористатися на тестовому етапі лише користувачам з активним каналом і хорошою репутацією.

Водночас компанія визнає, що під час етапу тестування, ймовірно, будуть помилки, коли текст нотаток не підходитиме під відео або коли в них буде просто хибна інформація.

Глядачі відео оцінюватимуть нотатки, їх запитають якою вони вважають цю замітку: «корисною», «дещо корисною» чи «некорисною». А також спитають чому. Наприклад, людина може написати, що замітка корисна, якщо вона в нейтральному тоні, посилається на якісні джерела тощо.