Телескоп «Хаббл» зазнімкував туманність з масивними протозорями

Космічний телескоп «Хаббл» показав туманність RCW 7, яка розташована на відстані понад 5 300 світлових років від Землі в сузір’ї Корми.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

У туманностях багато міжзоряного газу та пилу, з яких утворюються нові зірки. У RCW 7 зʼявляються особливо масивні протозірки, що випромінюють сильне іонізуюче випромінювання та люті зоряні вітри, тому вони перетворили туманність на так звану область H II.

ESA / Hubble / NASA

Області H II заповнені іонами водню. Ультрафіолетове випромінювання масивних протозірок збуджує водень, який потім випромінює світло і надає туманності мʼяке рожеве світіння.

У туманності телескоп «Хаббл» вивчає особливу масивну подвійну протозіркову систему під назвою IRAS 07299-1651. Вона розташована у у верхній частині туманності.