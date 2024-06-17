У Німеччині вилучили рекордну партію кокаїну на €2,6 мільярда

Німецькі слідчі оголосили про вилучення 39 тонн кокаїну на €2,6 мільярда і назвали це найбільшою знахідкою кокаїну в історії країни.

Про це повідомля Associated Press.

Прокуратура німецького міста Дюссельдорф заявила, що конфіскувати 39 тонн кокаїну вдалося торік за наведенням колумбійської влади. Вони додали, що знайшли 25 тонн кокаїну в порту німецького Гамбурга, ще вісім — у голландському порту Роттердаму і майже три тонни в Колумбії. Наркотики були заховані серед овочів і фруктів. Раніше про їх вилучення не повідомляли.

Семеро підозрюваних віком від 30 до 54 років заарештували лише останніми тижнями, серед них — громадяни Німеччини, Азербайджану, Болгарії, Марокко, Туреччини та України.

Бізнесмен із німецької землі Північний Рейн-Вестфалія створив 100 фіктивних компаній, щоб зробити транспортування наркотиків легальним.

Як заявили в прокуратурі, підозрюваних звинувачують, зокрема, в організації перевезення десятка морських контейнерів з великою кількістю кокаїну з Латинської Америки до Європи в період з квітня до вересня 2023 року разом з іншими поки що невідомими спільниками, які нібито проживають у Туреччині. Транспортували наркотики через підставні компанії, створені для цього.

Міністр юстиції землі Північний Рейн-Вестфалія Беньямін Лімбах на пресконференції в Дюссельдорфі заявив, що ця конфіскація кокаїну є «ударом по міжнародній організованій злочинності».

«Це точний удар у щелепу наркобаронам», — зазначив Лімбах.