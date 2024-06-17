Син президента Сербії, імовірно, намагався взяти участь у бійці між сербськими та англійськими фанатами на Євро-2024

У німецькому Гельзенкірхені 16 червня перед матчем Англія — Сербія сталася масова бійка між футбольними фанатами. Ймовірно, серед хуліганів був і син президента Сербії Данило Вучич.

Про це пишуть медіа Welt, T-Online та Index.

На опублікованих у мережі відео видно бійку перед рестораном у центрі Гельзенкірхену напередодні матчу. Вболівальники кидаються стільцями, столами і гамселять один одного.

Сербські медіа припускають, що з англійськими фанатами також були албанські хулігани.

На передньому плані в одному з відео також можна побачити хлопця, який намагається долучитись до бійки, але його стримують троє чоловіків. Медіа кажуть, що це Данило Вучич.

Журналісти Index пишуть, що хлопцю завадили побитися його власні охоронці зі спецпідрозділу «Кобра».

Welt зазначає, що раніше Данила Вучича фотографували разом із Велько Белівуком — лідером ультрас сербського футбольного клубу «Партизан». Цей клуб сумно відомий своїми агресивними вболівальниками та звʼязками з організованою злочинністю.

У неділю ввечері поліція Гельзенкірхену повідомила, що сімох сербських уболівальників затримали. Крім того, одному сербу висунули звинувачення в нанесенні небезпечних тілесних ушкоджень. Жодного англійського вболівальника не затримували.