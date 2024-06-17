До української станції в Антарктиді вдруге за місяць навідався імператорський пінгвін. До цього їх не бачили кілька років

До антарктичної станції «Академік Вернадський» повернувся імператорський пінгвін. Раніше цього місяця він уже навідував полярників.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

«Тепер він вивчає будівлю самої станції. Вже роздивлявся великий паливний бак з пальмами, основний вхід, пожежний вихід біля кубриків, а також метеоґанок», — кажуть у центрі.

Вперше цей птах завітав на острів Галіндез, де розташована українська станція, на початку червня. Такий візит став справжнім сюрпризом, адже імператорські пінгвіни не гніздують у районі «Вернадського», а обирають холодніші території. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 км.

Востаннє появу імператорського пінгвіна біля станції українські полярники фіксували в грудні 2020-го. Цього ж разу він спершу кілька днів гуляв островом, вподобавши місце біля геомагнітної обсерваторії. Потім залишив Галіндез, а тепер знову повернувся.

Біологи відзначають, що це молодий пінгвін, який нещодавно полишив батьків. У такому віці для них типові мандри самотою, адже вони ще не беруть участі в розмноженні й активно вивчають навколишній світ.

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Згодом полярники побачили на іншому боці острова ще одного великого пінгвіна. Зимівники помітили його з човна під час виходу в море, але льодова ситуація не дозволила підійти близько й визначити, що це за вид.

Ймовірно, то був або другий імператорський пінгвін, або ж королівський — вони трохи менші за розмірами, але теж досить великі й не живуть в цій місцевості (надають перевагу теплішим Субантарктичним островам).