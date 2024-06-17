Politico: Фон дер Ляєн затримує критичний щодо Італії звіт, аби заручитись підтримкою Рима для переобрання президенткою Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн намагається пригальмувати офіційний звіт ЄС, який критикує Італію за підрив свободи ЗМІ, оскільки вона прагне заручитися підтримкою Рима на другий термін на посаді президента Європейської комісії.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За словами чотирьох чиновників, розслідування Єврокомісії висвітлює утиски вільних ЗМІ в Італії з моменту приходу до влади ультраправої премʼєр-міністерки Джорджі Мелоні у 2022 році. Очікувалося, що щорічний звіт, який оцінює, як країни ЄС поважають верховенство права, буде затверджений 3 липня, але його відклали до призначення нового президента Єврокомісії.

Затримка є незвичною, і ризик для фон дер Ляєн полягає в тому, що вона буде виглядати політично вмотивованою: наразі вона намагається заручитися підтримкою лідерів ЄС, таких як Мелоні, у своїй спробі отримати другий пʼятирічний термін на посаді голови виконавчої влади блоку.

За останні два роки втручання уряду в діяльність ЗМІ та судові позови, спрямовані проти журналістів, стали більш поширеними, попереджають асоціації преси. У травні журналісти італійського державного мовника RAI оголосили страйк на знак протесту проти спроби «перетворити RAI на рупор уряду». Минулого року Європейська комісія вже критикувала Італію у своєму звіті про верховенство права за те, що її закон про наклеп все частіше використовується для переслідування журналістів.

Тепер «очевидно, що є бажання спустити на гальмах питання, повʼязані з Італією та верховенством права», сказав один з чиновників Єврокомісії.

Крім того, щонайменше двоє чиновників Єврокомісії лише за останні три тижні сказали журналістам не ставити запитань про позицію виконавчої влади ЄС щодо «ситуації в Італії», маючи на увазі заходи, що загрожують свободі ЗМІ, і страйки журналістів.

Єврокомісари мали обговорити та затвердити звіт на початку липня, але тепер очікується, що він буде опублікований лише після того, як Європейський парламент остаточно підтримає нового президента ЄК. Це може статися не раніше середини липня, а може бути й у вересні.

Звіт усе ще стоїть на порядку денному на 3 липня в останньому плановому документі для засідання Колегії Єврокомісії, датованому 11 червня, але двоє чиновників сказали, що незабаром очікується оновлення термінів.