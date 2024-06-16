Біля узбережжя Сінгапуру стався розлив нафти. Він загрожує морському заповіднику

Розлив нафти, який стався 14 червня біля південного узбережжя Сінгапуру, поширився на інші ділянки і загрожує морському заповіднику.

Про це пише Reuters.

Нафта потрапила у води Сінгапуру після того, як у пʼятницю вдень у південному порту Пасір Панджанг землесосний снаряд під прапором Нідерландів зіткнувся зі стаціонарним сінгапурським танкером.

Влада заявила, що судно більше не стікає нафтою, але в суботу пізно ввечері додала, що через припливну течію очищена нафта осіла вздовж берегової лінії, включаючи острів Сентоса, природний заповідник Лабрадор, Південні острови, Південний пірс Марини і парк Східного узбережжя.

Нафту також помітили у водах, що оточують Морський парк Сестринських островів — природоохоронну територію площею 400 тисяч квадратних метрів.

Ендрю Діксон, який керує екологічно чистим курортом менш ніж за годину їзди від Сінгапуру, сказав, що нафтові розливи такого масштабу трапляються рідко і влада повинна запровадити жорсткі покарання за подібні речі.