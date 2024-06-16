Джо Байден і Дональд Трамп домовилися про умови та формат дебатів

Чинний президент США Джо Байден та його попередник мільярдер Дональд Трамп домовилися про умови передвиборчих дебатів .

Дебати 27 червня проведуть кореспонденти CNN Джейк Теппер і Дана Баш. Ця зустріч ознаменує перше особисте протистояння в передвиборчій кампанії 2024 року між двома кандидатами.

Обидва вже прийняли запрошення та погодилися з правилами і форматом дебатів, викладеними в листах, що їх надіслала мережа.

За даними телеканалу, протягом 90-хвилинних дебатів будуть дві рекламні паузи, під час яких співробітники виборчого штабу не зможуть взаємодіяти зі своїм кандидатом.

Під час дебатів мікрофон вмикатимуть лише тому кандидату, чия черга говорити. На сцені не можна використовувати реквізит або заздалегідь написані нотатки, але кандидати отримають ручку, блокнот і пляшку води. Також на дебатах не буде студійної аудиторії.