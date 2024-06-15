США під час Саміту миру оголосили про виділення понад $1,5 мільярда на енергетику і гуманітарну підтримку України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на полях Глобального саміту миру у Швейцарії оголосила про виділення Україні понад $1,5 мільярда через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент для підтримки українського народу — вони підуть на енергетику та гуманітарну підтримку.

Про це повідомили в Білому домі.

Зі вказаної суми $500 мільйонів разом з $324 мільйонами вже оголошеного фінансування підуть на енергетичну інфраструктуру, зокрема на ремонт пошкодженої. Понад $379 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу біженцям, внутрішнім переселенцям і постраждалим від війни громадам (продовольство, водопостачання тощо).

Ще $300 мільйонів будуть спрямовані на підтримку цивільної безпеки, тобто на забезпечення обладнанням українських прикордонників і правоохоронців.