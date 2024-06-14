Reuters: МКС розслідує кібератаки Росії по Україні як можливі воєнні злочини

Прокурори Міжнародного кримінального суду (МКС) розслідують російські кібератаки на українську цивільну інфраструктуру як можливі воєнні злочини.

Про це повідомили Reuters чотири джерела.

Агентство зазначає, що це перше підтвердження того, що атаки в кіберпросторі розслідуються міжнародними прокурорами, що може призвести до видачі ордерів на арешт, якщо буде зібрано достатньо доказів.

За словами одного з чиновників, розслідуються атаки на інфраструктуру, які ставили під загрозу життя людей, порушуючи електро- і водопостачання, перериваючи звʼязок з аварійними службами або виводячи з ладу мобільні сервіси, які передають попередження про повітряну небезпеку.

Прокурори МКС працюють разом з українськими командами над розслідуванням кібератак, скоєних з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, сказав чиновник. Два іншіджерела, близькі до МКС, сказали, що розслідування можуть стосуватися подій аж до 2015 року.

Двоє співрозмовників Reuters уточнили, що в МКС розслідують щонайменше чотири великі атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури України, зокрема кібератаку на оператора зв’язку «Київстар» наприкінці 2023 року.

Серед підозрюваних — група російських хакерів, відома як Sandworm, яка може бути повʼязана з воєнною розвідкою Росії.